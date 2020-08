Secche smentite su David Silva alla Juventus

TORINO – Dopo le parole dell’agente FIFA, Claudio Anellucci, su un possibile approdo di David Silva alla Juventus stanno arrivando secche smentite dai più grandi giornalisti italiani. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, scrive su Twitter: “La #Lazio freme per le firme di #DavidSilva. La #Juve al momento non ha mosso alcun passo verso #DavidSilva”. Poi anche Romeo Agresti, molto vicino all’ambiente Juve: “La #Juventus NON è interessata a #DavidSilva // Juventus are NOT interested in signing David Silva”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<