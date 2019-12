Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali: Sarri torna in HDR!

Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali: riconfermato il tridente HDR!

SAMP-JUVE – La Juventus arriva a Marassi per affrontare la Sampdoria. I blucerchiati stanno cercando di uscire dal momento negativo grazie alla guida di Claudio Ranieri, mentre i bianconeri vanno a caccia di conferme. La prima è già arrivata ed è quella più attesa dai tifosi bianconeri: Maurizio Sarri ha riproposto il tridente composto da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Spazio anche per Rabiot, che per stessa ammissione del tecnico toscano ha bisogno di giocare per continuare a crescere. Ancora ai box Szczesny, con Buffon che ne approfitta per eguagliare il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini. In difesa Sarri concede ancora minuti a Demiral, preferito all’acciaccato de Ligt. Dall’altra parte Ranieri rinuncia a Gabbiadini in attacco dopo il gol segnato nel Derby della Lanterna. Scenderanno in campo Caprari e Gaston Ramirez. Il tecnico romano sopperisce all’assenza di Ekdal con Jankto e propone Murillo in versione terzino destro bloccato.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; De Paoli, Jankto, Thorsby, Linetty; Caprari, Ramirez. Allenatore: Ranieri.