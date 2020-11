Ronaldo posa da rockstar: “Approved?”

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo non è rientrato nella lista dei convocati di Andrea Pirlo per la trasferta in programma domani alle 18 contro il Benevento. CR7 infatti, di comune accordo con il tecnico, si riposerà domani per scendere al meglio in campo contro la Dinamo Kiev in Champions League. Con gli impegni sul campo lontani fino a mercoledì, Ronaldo ha potuto concedersi un po’ di svago, come testimoniato dal suo ultimo post su Instagram. Il numero 7 ha infatti postato in versione rockstar intento a suonare una chitarra, rivolgendosi poi ai suoi follower: “Approved?”. Ma attenzione perché in queste ore stanno circolando anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera. Paratici pronto ad accontentare Pirlo, si lavora a 3 colpi “perfetti”: ecco i nomi! >>>VAI ALLA NOTIZIA