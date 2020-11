Ronaldo fa gli auguri alla figlia Alana: “Grazie per riempire di luce le nostre vite”

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo si trova in ritiro con la Nazional portoghese, dopo aver raggiunto con il gol di ieri sera Puskas nella classifica dei marcatori più prolifici di sempre al quarto posto.

Il calciatore, nonostante gli impegni sul campo, ha trovato modo oggi di postare sulla sua pagina Instagram, per fare gli auguri alla figlia Alana: “Grazie per essere entrata nelle nostre vite eper riempirle di luce con i tuoi sorrisi. Buon compleanno Principessa Alana, papà ti ama”. Questo il messaggio di Ronaldo che, anche se non fisicamente, ha fatto sentire anche a distanza il suo amore per la figlia.