TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di occasioni sia in entrata che in uscita.

I bianconeri devono infatti risolvere alcune situazioni interne, come quella di Aaron Ramsey: il gallese, reduce da una stagione in cui non ha brillato anche a causa dei tanti infortuni, si sta cercando di guadagnare la conferma di Andrea Pirlo, che potrebbe decidere di puntare su di lui per un altro anno e di toglierlo dal mercato.