TORINO- Dopo Piotr Zielinski, in casa Napoli anche un altro calciatore è risultato positivo ai tamponi per il Coronavirus. Si tratta del centrocampista Eljif Elmas, che salterà dunque la trasferta di Torino con la Juventus: “Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas”. Altra assenza importante per il club azzurro, che nella mattinata di domani verrà sottoposto ad un nuovo giro di tamponi.