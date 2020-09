Pruzzo: “Dzeko alla Juve e Milik alla Roma accontentano tutti”

TORINO – L’ex calciatore Roberto Pruzzo ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Radio del mercato.

“Dzeko alla Juve e Milik alla Roma sono colpi che accontentano un po’ tutti, Napoli compreso. Dzeko guadagna troppo rispetto al valore della squadra, è l’ultima occasione per venderlo. Milik costa il giusto, è di buon valore. Edin ha una serie di controindicazioni, mi sembra arrivato il momento. Il mercato della Roma? Se riesce a vendere gli esuberi sarebbe già un bel successo. Mi auguro non sia Pedro il colpo di questa nuova proprietà, mi aspetto qualcosa in più”.