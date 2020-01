TORINO – La Juventus continua a monitorare la situazione delegata al centrocampista del Brescia Sandro Tonali.

Il giocatore piace molto a Paratici, che durante la scorsa estate ha gettato le basi per una trattativa, che potrebbe decollare a giugno: Cellino chiede 50 milioni per il cartellino del giocatore, con molte squadre su di lui ma con i bianconeri in vantaggio sulle concorrenti.