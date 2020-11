Pirlo: “Morata quello che volevamo, Dybala cerca la condizione”

TORINO – L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato intervistato dai microfoni di JTV dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro il Ferencvaros per 1-4.

“Bisognava vincere, era fondamentale per il nostro cammino. Abbiamo fatto una buona partita, ma potevamo fare meglio perché siamo stati un po’ superficiali in fase di impostazione. Dopo il primo gol ci siamo un po’ adagiati pensando che tutto fosse facile, ma nella ripresa ci siamo dovuti risvegliare per ottenere questi tre punti.”

"Morata? È un giocatore che sta bene fisicamente e mentalmente,. Era il giocatore che cercavamo e ce lo teniamo stretto anche perché è molto utile anche nella fase difensiva. Dybala? Era importante che si sbloccasse dopo un momento un po' difficile e l'infortunio, sta cercando la condizione migliore e questi gol gli saranno molto d'aiuto."