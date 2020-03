Paratici: “Sarri prende decisioni difficili ma sempre corrette. La Juventus si atterrà a cosa decideranno le autorità…”

TORINO – Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Juventus-Inter: “Clima surreale e un po’ triste giocare in queste condizioni e ci dispiace che i giocatori giochino in un clima come questo. La formazione? Il mister credo che abbia ruotato tutti e prende delle decisioni difficili sempre corrette. Non vedo nulla di strano. Come ci siamo allenati? Credo sia difficile allenarsi a questo tipo di evento ed è totalmente differente giocare a porte chiuse e credo non ci si abituerà mai. Se si continuerà a giocare? La Juve rispetterà quello che le autorità ci imporranno di fare. I giocatori ovviamente vogliono giocare e loro capiscono che la situazione è quella che è e dobbiamo fare di tutto per farla passare nel minor tempo possibile con comportamenti responsabili”.

