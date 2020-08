Paratici: “Pirlo avrà una grande carriera da allenatore e noi lo accompagneremo”

TORINO – Il dirigente della Juventus Fabio Paratici ha parlato intervistato in occasione della presentazione di Andrea Pirlo.

“Vi spiego come siamo arrivati alla scelta di Pirlo. La prima scelta due anni fa è stata Zironelli perché cercavamo qualcuno che conoscesse la categoria. Va un ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato per questo progetto. La seconda stagione abbiamo scelto Pecchia perché conosceva l’ambiente e volevamo portare appartenenza e ambizione. Abbiamo scelto Andrea adesso perché per noi che abbiamo avuto la fortuna di essergli vicini in questi anni, è stato un esempio di come si interpreta la professione di calciatore. E pensiamo che potrà trasmetterle ai giocatori. Pensiamo abbia tutte le caratteristiche per avere anche una grande carriera da allenatore e noi lo accompagneremo.”

