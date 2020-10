Paratici: dopo il mercato si alza lo stipendio

TORINO – Chiuso il calciomercato con il colpo Chiesa, per la Juventus è l’ora di fare i conti, anche a proposito degli stipendi dei suoi dirigenti. Se il presidente Andrea Agnelli e il vice Pavel Nedved guadagnano cifre che si aggirano intorno ai 475mila euro uno e 469mila l’altro, il direttore sportivo Fabio Paratici vedrà questa stagione il suo stipendio aumentato. Il dirigente guadagnerà quest’anno ben 2,86 milioni di lordi di compensi monetari, 39mila euro in più della stagione precedente, grazie anche al cambiamento della struttura della sua vista paga: la retribuzione da lavoro dipendente, lo stipendio fisso, è aumentata da 1,96 a 2,6 milioni, mentre il bonus legato ai risultati è diminuito da 858mila a 260mila euro. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche altre grandissime novità in casa bianconera. Altro grande colpo solo rinviato, a gennaio si può chiudere: il giocatore ha già scelto la Juve! >>>VAI ALLA NOTIZIA