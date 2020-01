Paratici a ruota libera: “Vorrei che Emre rimanesse. Sullo scambio Kurzawa-De Sciglio…”

TORINO – Fabio Paratici ha parlato nel prepartita di Napoli-Juventus ai microfoni di Sky Sport: “Sulla partita? Abbiamo vissuto una giornata come sempre a Napoli è sempre una trasferta impegnativa. Il -27? Il Napoli in questi anni è stato un esempio di gestione, questo mondo va talmente veloce che tutti si dimenticano che squadra era prima. Può succedere a tutti di entrare in difficoltà. Niente è scontato. Kurzawa-De Sciglio? Nel mercato nascono opportunità e questa è una ipotesi portata avanti dai due club e vedremo nei prossimi giorni sarà possibili. Emre? Vorrei che rimanesse è uno dei centrocampisti su più forti d’Europa ed è normale che abbia tanti club interessati, vediamo nei prossimi giorni. Bernardeschi? La Juve ha una rosa ampia e di grande qualità ma in questo caso non c’è nessuna trattativa in corso per lui, andiamo avanti con questa rosa. Emre Can sarebbe sostituito? No siamo contenti così, speriamo che Emre resti ed è un giocatore importante. Se uscirà non sarà sostituito”.