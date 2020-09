Orsolini: “Juventus? Mai niente in maniera concreta”

TORINO – L’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Resto? Eccerto che resto, dove cavolo vado… Felice perché è in pratica il terzo anno e posso dare continuità. Conosco tutti e adoro la piazza, e se giocherò sarà solo perché me lo sono guadagnato, visto che con Sinisa se sgarri sei fuori. Le voci sulla Juve? Ho cambiato procuratore, ma da quel che so io, no, niente che mi sia arrivato in maniera concreta. Quanto mi hanno infastidito o sbilanciato le ricorrenti voci sulla Juventus? Zero: perché ogni tre mesi erano sempre le stesse, e allora…” Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sono arrivate anche altre grosse novità di mercato in casa bianconera. Aspettando Dzeko, Paratici valuta anche un altro colpo, Alfredo Pedullà svela: “Contatti avviati!” >>>VAI ALLA NOTIZIA