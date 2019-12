Opta: nell’ultimo decennio, Bonucci ha vinto più partite dell’Inter

TORINO – La Juve nell’ultimo decennio ha scritto un’egemonia che l’ha portata a vincere otto scudetti consecutivi; una squadra che, numeri alla mano, ha strapazzato la Serie A. I bianconeri non a caso sono la squadra con più vittorie degli ultimi 10 anni, a rivelarlo è Opta, il portale sulle statistiche del calcio italiano. La curiosità però è che subito sotto dal podio, dietro a Napoli (218) e Roma (214), c’è Leonardo Bonucci! Il centrale bianconero dal 2010 al 2019 ha infatti collezionato ben 212 vittorie, che se non fosse stato per l’annata al Milan sarebbero potute essere anche di più. Il 19 bianconero è addirittura a +23 sull’Inter, ferma a 189.

ECCO IL DATO: