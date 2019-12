Calciomercato Juventus, circolano voci assurde: 2 dolorosissime cessioni

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Non solo i soliti nomi noti: nel calderone del calciomercato della Juventus possono finire anche giocatori totalmente a sorpresa. Sia per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita. Questa volta è toccato a due big bianconeri che, in queste ultime ore, sono stati protagonisti di alcune clamorose voci di mercato. Partiamo dal primo caso, che riguarda Paulo Dybala. Ancora lui? Già, per la Joya pare proprio non esserci tregua. Dopo la miriade di notizie della scorsa estate, il numero 10 della Juve è tornato al centro di alcune indiscrezioni che lo vorrebbero lontano da Torino. Come riportato infatti dal noto portale spagnolo Elgoldigital.com, Dybala potrebbe tornare sulla lista delle cessioni della Juventus qualora Erling Haland dovesse vestirsi di bianconero nel prossimo futuro, con l’Atletico Madrid che sarebbe fortissimamente interessato alla Joya. Si parla anche di cifre: la Vecchia Signora adesso chiederebbe circa 150 milioni di euro per lasciar partire Paulo, che è stato uno dei protagonisti migliori dell’annata bianconera fino a questo momento. Il secondo nome in ballo è invece quello di Miralem Pjanic e questa volta la notizia bomba arriva direttamente dalla Francia. Secondo Le10Sport infatti, sarebbero in corso contatti continui tra il PSG e l’entourage del centrocampista bosniaco, con il club transalpino che starebbe spingendo per portarlo a Parigi. Pjanic è infatti uno dei vecchi pallini del Paris Saint-Germain, che non lo avrebbe ancora perso di vista, anzi. Sarebbero dunque due possibili cessioni veramente molto dolorose oltre che sorprendenti ma, almeno da quanto ci risulta al momento, sono due ipotesi molto lontane dalle attuali idee della Juventus: per ora ci limitiamo a registrare queste voci che stanno circolando e che arrivano dall’estero, in attesa di ulteriori novità. Come detto però, di nomi a sorpresa e clamorosi ne sono spuntati anche per il mercato della Juve in entrata e – proprio a proposito di questo – nei piani di Agnelli ci sarebbe qualcosa di veramente enorme >>>VAI ALLA NOTIZIA