Offerte estere per Bernardeschi

TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato in uscita, cercando di piazzare gli esuberi in rosa.

Uno di questi dovrebbe essere Federico Bernardeschi, per il quale sono pervenute offerte anche dall’estero: Atletico Madrid e Chelsea avrebbero chiesto informazioni per il calciatore di Carrara che gradirebbe le due possibili destinazioni. Ora i club si dovrebbero accordare per la parte economica, ma il numero 33 potrebbe lasciare la Juventus durante la sessione.

