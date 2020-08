Neuer: “Questa squadra è fantastica, abbiamo sempre un piano per affrontare la nostra rivale”

TORINO – Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha parlato dopo la conquista della finale di Champions League.

“Siamo più forti e siamo messi meglio in campo rispetto al passato. Ora abbiamo una qualità della rosa più ampia rispetto a prima che non comprende pochi calciatori ma tutta la squadra. Questa squadra è fantastica.”

“Con Flick sappiamo cosa fare. La calma lo caratterizza, soprattutto prima di partite come questa. Ci ha preparato molto bene per ogni gara, indipendentemente dall’avversario contro cui abbiamo giocato. Abbiamo sempre un piano per affrontare la nostra rivale e i risultati si vedono poi sul campo”.

