TORINO – L’ex giocatore del Manchester United e della Nazionale Portoghese Nani ha parlato di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese ha fatto i complimenti all’ex compagno di squadra per il traguardo dei 101 Golia nazionale, attraverso l’account Twitter della FIFA: “È un’impresa fantastica, ma anche qualcosa di normale per te. È motivo di enorme orgoglio far parte della tua storia, la storia del più grande di tutti i tempi”.