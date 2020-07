Milan-Juventus, il protagonista: Adrien Rabiot

TORINO – Nonostante il brutto risultato, il protagonista per la Juventus nella partita con il Milan è sicuramente un ritrovato Adrien Rabiot. Quello del momentaneo 0-1 è un gol capolavoro: cavalcata dalla sinistra e tunnel a Theo Hernandez, il movimento verso il centro dell’area e poi il tiro che si infila sul primo palo all’incrocio dei pali. Non solo il gol però: i francese è utile a centrocampo per la squadra e effettua grandissime giocate. Ma attenzione perché, proprio dopo la bruttissima sconfitta, sono arrivate nuove pesanti novità di mercato in casa bianconera. Batosta e addio: adesso è veramente finita! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<