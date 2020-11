McKennie “polemizza” in italiano e i telecronisti si scatenano

TORINO – Il nuovo calciatore della Juventus Weston McKennie è già entrato nei cuori dei tifosi bianconeri, dopo le prestazioni fornite in questo inizio di stagione.

Il calciatore bianconero sta anche facendo molto bene in Nazionale, con l’ultima partita che lo ha visto nominato Man of The Match. Nella sfida di ieri sera contro Panama inoltre, il giocatore è stato protagonista di un simpatico siparietto, poi repostato dallo stesso calciatore attraverso il suo profilo Twitter. Nel video si vede McKennie reagire dopo un fallo fischiatogli contro con il tipico gesto italiano delle mani, ad indicare perplessità per una decisione. I telecronisti sono subito andati a sottolineare il gesto, legandolo alla presenza di McKennie in Italia.