TORINO – La Juventus ha iniziato ieri sera il suo cammino nella nuova Serie A, battendo la Sampdoria con un netto 3-0.

A guardare i bianconeri ieri sera un tifoso speciale: l’ex giocatore della Juventus Blaise Matuidi infatti, ora all’Inter Miami, non ha scordato la sua ex squadra, a cui ha dedicato una Storia sul suo profilo Instagram dopo la vittoria di ieri sera: “Grande debutto Juventus, in bocca al lupo per la stagione.”