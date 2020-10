Lippi: “Per Chiesa si completerà giocando alla Juve. Juve-Napoli? Il protocollo esiste”

TORINO – L’ex allenatore della Juventus Marcello Lippi ha parlato intervistato, in occasione della presentazione del nuovo Viareggio Calcio, dai microfoni di TMW.

“Juve-Napoli? Se n’è parlato abbastanza in questo periodo, gli avvocati e i giuristi ancora no. E’ giusto che facciano supplementi di ingagini per trovare la soluzione. Se qualcuno rispetta le regole e qualcuno no si fa confusione, senza antipatie o simpatie.”

“Il protocollo c’è ed esiste, lo hanno praticato tante squadre fino ad ora e non c’è motivo per far intervenire le ASL. Ci sono regole dettate da UEFA e FIFA e sottoscritte da tutti.”

“Chiesa alla Juve è una cosa che si sapeva, la Juve lo seguiva già da un po’, è un talento molto importante e giocare coi campioni bianconeri sarà un completamento importante per lui.”