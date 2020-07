Le partenze dalla Juventus a fine stagione

TORINO- A fine stagione nella Juventus sarà rivoluzione, sia in uscita che in entrata. A Torino arriveranno infatti Arthur e Kulusevski (oltre agli altri eventuali acquisti), ma partiranno in tanti: Federico Bernardeschi è corteggiato dal Napoli; Douglas Costa ha estimatori al Psg e sui due fronti di Manchester; Pjanic andrà al Barcellona, ma oltre a lui potrebbe partire anche Ramsey, che ha disputato una pessima stagione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<