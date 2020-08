TORINO- Secondo alcune indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, la società bianconera, per convincere Edin Dzeko ad accettare l’offerta della Juventus, avrebbe proposto sul piatto un contratto biennale da 7,5 milioni di euro a stagione. Il giocatore ha già accettato l’accordo, ma l’operazione è in stand-by anche per via di Luis Suarez, preferito a Dzeko.