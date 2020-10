L’Atletico Madrid su Sami Khedira

TORINO – Il calciatore della Juventus Sami Khedira è rimasto in bianconero nonostante le numerose proposte di rescissione del contratto. Il calciatore non è nei piani di Andrea Pirlo, che lo ha tenuto anche fuori dalla lista Champions, a conferma della mancanza di spazio nel nuovo progetto per il tedesco. Khedira non ha accettato nessuna delle proposte di rescissione presentate dalla Juventus, ma potrebbe accettarla nei prossimi giorni alla luce dell’interesse dell’Atletico Madrid, che vorrebbe portare il tedesco in Spagna ma solo a parametro zero. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche altre grandissime novità in casa bianconera. Altro grande colpo solo rinviato, a gennaio si può chiudere: il giocatore ha già scelto la Juve! >>>VAI ALLA NOTIZIA