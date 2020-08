L’Atalanta su Perin

TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato, con quello in uscita in grande fermento per smaltire gli esuberi in rosa.

Uno di questi risponde al nome di Mattia Perin, portiere in prestito al Genoa la scorsa stagione e tornato a Torino: su di lui c’è l’interesse dell’Atalanta che potrebbe piombare sul portiere nei prossimi giorni. La Juventus vorrebbe usarlo come pedina di scambio per arrivare ad alcuni giocatori, con l’Atalanta che ha molti nomi sul taccuino di Paratici.

