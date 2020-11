Khedira verso la rescissione

TORINO – Il calciatore della Juventus Sami Khedira sembra sempre più vicino alla rescissione del contratto con la Juventus, dopo che questa estate le due parti non hanno trovato l’accordo. Il giocatore infatti sta trattando per svincolarsi dalla società e raggiungere la Premier League, dove l’Everton di Carlo Ancelotti lo sta aspettando. Il giocatore quindi dovrebbe lasciare Torino a gennaio, con la Juventus che riuscirà a risparmiare 5 milioni con la sua cessione. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è spuntata anche un’altra grossa indiscrezione per il mercato bianconero. Colpo da 40 milioni di euro, pronto l’assalto: Paratici ha un piano! >>>VAI ALLA NOTIZIA