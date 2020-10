Kean supera Del Piero

TORINO – L’ex attaccante della Juventus ora al PSG Moise Kean è stato ieri protagonista della sfida che ha visto i parigini ospiti del Basaksehir vincere per 0-2. I due gol sono stati firmati proprio dall’attaccante italiano, che grazie alle reti messe a segno è diventato il più giovane giocatore italiano ad aver trovato il gol nella sua prima presenza da titolare in Champions League a 20 anni e 234 giorni, superando Alessandro Del Piero che lo aveva trovato a 20 anni e 308 giorni. Ma intanto, attenzione anche alle ultime novità di mercato. Rivoluzione bianconera, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA