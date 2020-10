Juventus Women-Fiorentina da record: la partita più vista in tv da inizio stagione

TORINO – La Juventus Woman continua a far parlare di sé, firmando anche un nuovo record per quanto riguarda gli spettatori incollati al teleschermo durante le partite delle ragazze a strisce.

Il match valido per la Serie A femminile disputato domenica a Vinovo contro la Fiorentina, è risultato infatti essere il match femminile più visto in tv da inizio anno con 135 mila spettatori, superando i 127 mila fatti registrare in occasione di Milan-Juventus Women disputata a San Siro.