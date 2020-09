Juventus-Roma: la probabile formazione bianconera

TORINO . Vigilia di campionato per la Juventus, che domani sera affronterà la Roma allo Stadio Olimpico.

I bianconeri scenderanno in campo questa mattina alla Continassa per l’ultima seduta prima della partenza per Roma. Andrea Pirlo dovrebbe sciogliere domenica gli ultimi dubbi di formazione, che dovrebbe però presentarsi con Szczesny in porta; Danilo, Bonucci e Chiellini in difesa; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Ramsey e De Sciglio; Kulusevski e Cristiano Ronaldo in attacco.

JUVENTUS (352): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Ramsey, Bentancur, De Sciglio; Kulusevski, Cristiano Ronaldo