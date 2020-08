Juve, potrebbe essere Mandzukic la soluzione per Dzeko

TORINO – In queste ultime settimane, la Juventus è alla ricerca ossessiva di un centroavanti da affiancare a Ronaldo e Dybala. Uno dei nomi caldi è quello di Edin Dzeko, sul quale però c è da battere il duro braccio di ferro con la società capitolina che, vorrebbe trattenere il bosniaco o quantomeno rimpiazzarlo adeguatamente. Proprio per questo, la soluzione potrebbe arrivare dall’ex attaccate bianconero Mario Mandzukic che, stando a quanto emerso in queste ore, si sarebbe offerto al club giallorosso, liberando così il numero 9 della Roma.