Juve, offerto Khedira alla Roma nella trattativa per Dzeko

TORINO – Il mercato estivo si sta iniziando ad infiammare, specie dopo l’annuncio shock di Leo Messi, arrivato nella giornata di ieri. Anche in casa Juve i lavori procedono a gonfie vele, per tentare di consegnare la squadra completa a Pirlo, prima dell’inizio della stagione. Proprio in queste ore, potrebbe sbloccarsi la trattativa che porterebbe Edin Dzeko in bianconero perché, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora avrebbe inserito anche Sami Khedira nell’affare, con i giallorossi che stanno facendo le loro considerazioni.