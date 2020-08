Juve-Lione, le pagelle: Ronaldo sempre devastante

TORINO – Si è appena conclusa la gara tra Juve e Lione con la vittoria dei bianconeri per 2-1 ma che non basta per accedere ai quarti. Di seguito le pagelle del match, con Cristiano Ronaldo che si conferma migliore in campo.

SZCZESNY – 6 – Pochissime le occasioni da gol per i francesi, per questo viene chiamato poco in causa.

CUADRADO – 6 – Sempre propositivo in fase offensiva, qualche sbavatura durante la fase di non possesso.

DE LIGT – 7 – Uno dei migliori in campo, il suo talento cresce di partita in partita.

BONUCCI – 7 – Quando manca Chiellini ci pensa Leo a metterci la faccia in ogni situazione, monumentale come sempre.

RABIOT – 7 – Sicuramente tra i migliori in campo, sta crescendo a dismisura.

BENTANCUR – 6 – Non una delle migliori prestazioni in questa stagione, da rivedere nella gestione della palla.

PJANIC – 6 – Lavora molti palloni sporchi ma non eccelle, nascondendo le sue vere doti.

BERNARDESCHI – 6,5 – Sicuramente più brillante rispetto alla fase iniziale della stagione.

HIGUAIN – 5 – Pochissimi palloni toccati e soprattutto molti appoggi sbagliati questa sera.

RONALDO – 8 – È sempre una certezza e quando la musica della Champions chiama, Cristiano risponde sempre presente, anche stavolta con l'ennesima doppietta europea.