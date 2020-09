Juve e Nilox, ancora insieme!

TORINO – Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet la Juventus ha comunicato il proseguo della partnership con Nilox.

“Juventus e Nilox continueranno, dopo i successi dello scorso campionato, a fare squadra anche per la stagione 2020/2021.

Nilox si affiancherà al club con diversi assets di visibilità presso l’Allianz Stadium, il sito internet e i canali social ufficiali del Club, proponendo tutta la sua gamma di veicoli elettrici; inoltre sono previste nuove modalità di attivazione, tra cui la realizzazione di contenuti crossmediali per promuovere i prodotti Nilox messi a disposizione dell’intera rosa per muoversi in modo divertente, agile… e green!