TORINO – L’ex giocatore Juninho Pernambucano, ora dg del Lione, prossimo avversario della Juve in Champions, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato anche del doppio confronto europeo contro i bianconeri.

“Sappiamo che giocheremo contro la Juve, una squadra molto forte che è favorita in questa sfida. Ma non si sa mai e abbiamo delle speranze per questo confronto”.