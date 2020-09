Ippolito: “Prima settimana grandiosa, le ragazze mi aiutano molto”

TORINO – La calciatrice della Juventus Women Dalila Ippolito ha parlato intervistato dai microfoni di JTV.

“Ho provato molte emozioni. Mi sono sentita felice e un po’ ansiosa nei momenti prima della partita. Avevo molta voglia di giocare, per mettermi alla prova e per aiutare la squadra. È stata una partita molto difficile, loro hanno difeso molto bene. Noi siamo state in difficoltà nella parte finale, però sono molto felice. Questi 5 minuti sono stati gloriosi per me”.

PRIMA SETTIMANA – “La prima settimana è stata grandiosa. Ho cominciato a conoscere il campo d’allenamento e le ragazze mi hanno aiutato molto e mi hanno fatto sentire a mio agio. È stato un grande inizio, molto positivo per me. Sono contenta, vivo bene ogni momento ed ogni posto. Questo è un mondo unico e voglio godermi ogni istante durante i miei tre anni di contratto”.

OBIETTIVI – “Pensando alla prossima partita il mio obiettivo è di aiutare la squadra con le mie capacità. Siamo tutte entusiaste per le prossime partite in calendario. Saranno gare molto complesse ma sono quelle che ci daranno le migliori soddisfazioni. Sono qui per competere e per provare queste emozioni.”