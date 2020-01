Infortunio Demiral: la Juventus richiama Romero dal prestito?

TORINO – Dopo l’infortunio al legamento crociato rimediato nel match di ieri sera da Demiral, la Juve sta pensando a come sostituirlo in vista delle tre competizioni che dovrà disputare al massimo delle sue forze: Serie A, Champions League e Coppa Italia. In queste ore starebbe prendendo sempre più piede l’ipotesi di richiamare dal prestito Cristian Romero del Genoa, per rinforzare la retroguardia bianconera. Il difensore argentino quindi anticiperebbe il termine del prestito, approdando a Torino 6 mesi prima del dovuto.