Il 13 settembre amichevole Juventus-Novara

TORINO – La Juventus ha stabilito la data e l'avversaria della sua unica amichevole prima dell'inizio della Serie A. I bianconeri sfideranno la squadra di Serie C del Novara, come concordato nell'ambito del trasferimento del terzino Barbieri. La partita amichevole si giocherà domenica 13 settembre alle 10:30 del mattino, una settimana prima dell'inizio della Serie A e dell'esordio contro la Sampdoria.