Houssem Aouar ancora nel mirino della Juventus

TORINO – Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Juventus, che ha già individuato alcuni obiettivi per le prossime sessioni. Uno di questi è Houssem Aouar, esterno classe 1998, finito in orbita bianconera già dalla scorsa estate. Secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino L’Equipe, l’esterno francese sarebbe ancora nel mirino della Juve, che potrebbe sfruttare questo momento: infatti, il giocatore sembra essere in rotta con il Lione, il suo club, che potrebbe lasciare già a gennaio. Per questo, la Vecchia Signora potrebbe farsi sotto nuovamente e cercare di piazzare il colpo nella prossima sessione di mercato. Tuttavia, deve fare i conti con due ostacoli: primo la concorrenza di Arsenal e Paris Saint Germain e secondo le richieste dell’OL, che si aggirano intorno ai 60-70 milioni di euro.