Guardiola si allontana dal City

TORINO – Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, la panchina di Pep Guardiola inizia a tremare. Il tecnico del Manchester City infatti potrebbe essere allontanato in quanto la proprietà non sarebbe contenta della figura rimediata in Europa: Guardiola non ha portato titoli a Manchester quest’anno e potrebbe essere sostituito in panchina da un altro tecnico che già conosce la Premier League: Mauricio Pochettino. Ma non è ancora tutto. Scoppia il terremoto in casa bianconera, addio Dybala: un top player al suo posto, ecco chi può arrivare! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<