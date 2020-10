Graziani: “Juve ancora un cantiere aperto, per lo Scudetto bianconeri favoriti”

TORINO – L’ex calciatore Ciccio Graziani ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva di Juventus-Napoli e della Serie A.

"Il calcio italiano domenica sera non ha fatto una bella figura ma non è certo per colpa del Napoli che era pronto per partire e non ha potuto, e neanche per colpa della Juventus che era pronta per giocare. Dobbiamo trovare una soluzione affinchè nessun organismo al di fuori di Cts, Governo, Figc e Lega possa decidere se rinviare o meno una partita. La Juve è ancora un mezzo cantiere aperto anche per alcune scelte di Pirlo che non condivido, mentre il Napoli mi sta piacendo di più: senza l'intervento della Asl ci saremmo goduti un grande spettacolo calcistico. La favorita per lo scudetto rimane la Juventus per l'organico e perchè davanti ha un fenomeno, bisognerà vedere l'impatto di Morata e di Chiesa che si toglierà grandi soddisfazioni. L'Inter però è lì, ha due squadre fra campo e panchina e se la giocherà. Quando vedo l'Atalanta giocare mi diverto da morire, ma aspettiamo la fine del girone d'andata per capire se questa squadra potrà inserirsi nella lotta al vertice. E' partita fortissimo ma le alternative in panchina sono minori rispetto alle altre big."