Gattuso ironizza sul nuovo ruolo di Pirlo: “Adesso sono c**** tuoi”

TORINO – L’allenatore de Napoli Rino Gattuso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, nel post partita della sfida contro il Barcellona, dove ha commentato anche la nuova avventura di Andrea Pirlo.

“Adesso sono c**** tuoi. Beato lui che ha cominciato subito alla Juventus. Io dico così perché questo è un mestiere difficile, non basta avere una grande carriera da calciatore alle spalle. Bisogna studiare e lavorare, si dorme poco. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo”.