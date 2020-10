Futuro in bianconero per Montero

TORINO – L’ex difensore della Juventus Paolo Montero è stato esonerato nella giornata di ieri da allenatore della Sambenedettese, squadra che milita in Serie C.

L’allenatore aveva in estate aveva rifiutato la chiamata di Andrea Pirlo, che lo avrebbe voluto in bianconero come suo vice: Montero era allora in parola con la Samb e ha deciso di non lasciare il club, che però ora lo ha esonerato. Con Tudor nel ruolo di vice Pirlo per Montero non c’è più il posto originale per lui pensato, ma non stupirebbe vederlo entrare durante la stagione nello staff del nuovo tecnico bianconero.