Evra: “Pogba dovrebbe lasciare Manchester”

TORINO – La situazione di Paul Pogba al Manchester United continua a essere complicata. A parlare di lui è stato Patrice Evra, suo ex compagno ed ex capitano del Manchester United. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sports UK: “C’era una grande partita tra Manchester United e Liverpool, ma si parlava più di Mourinho e Pogba. È offensivo per due squadre così importanti che al termine di una partita si parli solamente di un calciatore e di un allenatore. Per questo credo che per Paul sia arrivato il momento di lasciare Manchester”.