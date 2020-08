La Juve riparte da Dybala e CR7

TORINO – La Juventus inizierà lunedì la sua nuova stagione, con la squadra che inizierà il ritiro agli ordini di Andrea Pirlo.

Il nuovo tecnico bianconero, alla prima avventura su di una panchina, troverà la squadra senza quasi al completo, e inizierà a preparare la nuova stagione: Pirlo non stravolgerà la squadra, e baserà la sua avventura su Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che faranno da punto di riferimento per i bianconeri per tentare un nuovo assalto alla Champions League.

