TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato in vista dell’inizio della stagione con alcuni giocatori ancora in dubbio.

Uno di questi è l’esterno brasiliano Douglas Costa, che la Juventus non avrebbe necessità di vendere, ma che potrebbe essere sacrificato per esigenze di bilancio o in uno scambio: l’ultima pista sarebbe infatti quella che vedrebbe uno scambio alla pari con il Bayern Monaco, che cederebbe ai bianconeri Thiago Alcantara.