Di Canio: “Juve troppo superiore a livello di qualità”

TORINO – L’ex giocatore Paolo Di Canio ha parlato intervistato dai microfoni di Fanpage.it della Serie A e della corsa allo Scudetto.

“Sarà una bella sfida fino alla fine. Conte è uno che non molla e fa un calcio, e lo dico con un accezione positiva, talmente scontato e semplice. Però lo fa talmente bene che è un’opzione fantastica. Gli altri lo sanno ma non riescono mai a prendergli la palla. La Juventus è troppo superiore a livello di giocate e di qualità. L’Inter poi non ha un fantasista, la Juventus invece ha un fenomeno e un quasi fenomeno che è Dybala. Anche se la squadra è ancora un ibrido, perché Sarri ancora non ha trovato quello che vuole, magari è macchinosa ma poi la palla arriva a Ronaldo e Dybala. Ci sono gli inserimenti di Ramsey, gioca Higuain. Insomma il gol prima o poi lo trova e poi dopo ‘arrivederci’. L’Inter è una squadra compatta, tonica e secondo me sarà un bel duello fino alla fine.”