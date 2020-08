TORINO – Dopo ben due anni, Adrien Rabiot è tornato a far parte dei convocati della nazionale francese. In merito a ciò il ct tricolore, Didier Deschamps, ha risposto ad una domanda in conferenza stampa riferita proprio al centrocampista della Juventus: “È tornato su ottimi livelli con la Juventus. Non mi piace prendere posizioni radicali. È rimasto selezionabile”.