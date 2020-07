De Zerbi: “Siamo stati troppo rispettosi verso la Juve”

TORINO – L’allenatore del Sassuolo De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha parlato della gara pareggiata contro i bianconeri.

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la loro partita. Non sono contento dei primi 15 minuti. Abbiamo vissuto il prepartita troppo intensamente, siamo stati troppo contratti e rispettosi verso la Juve. Così facendo abbiamo perso energie. Mi hanno dato fastidio anche i tre gol subiti. Abbiamo cambiato la difesa passando a un nuovo tipo di marcatura. Ci eravamo preparati per non incassare gol simili. Dispiace perché oggi avremmo meritato la vittoria. Contro la Lazio avremmo potuto vincere con un risultato rotondo e più largo. Questo è il nostro margine di crescita più grande. Se l’anno prossimo entriamo in campo con il giusto rispetto, senza perdere consapevolezza, possiamo toglierci soddisfazioni. I ragazzi erano felici, ma anche un pizzico dispiaciuti per i gol subiti”.